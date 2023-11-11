Üsküdar'da otomobil binanın bahçesine düştü

Kaza saat 16.00 sıralarında Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Yeşil Palmiye Caddesi'nde meydana geldi.
Otomobiliyle ilerleyen sürücü Neslihan Akın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil 4 katlı binanın tel örgülerini aşarak 3 metre yükseklikten bahçeye düştü.
Gürültüyü duyan bina sakinleri dışarı koştu. Araç sürücüsü Neslihan Akın, Filiz Akın ve yanlarında bulunan ablaları yoldan geçen bir kuryenin kapıyı açmasıyla dışarı çıktı.
Olayda Filiz Akın hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri bahçeye düşen otomobili çıkaramayınca bölgeye vinç istendi.
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