Üsküdar'da taksi ücretini ödemeyen yolcu hakkında karar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acıbadem Mahallesi'ne yolculuk yaparak taksiden inen kadın yolcunun, ücretini ödemeden uzaklaşmaya çalıştığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.



Yapılan incelemede, kimliği belirlenen J.S.S'nin yolculuk yaptıktan sonra 285 lira tutarındaki ulaşım bedelini kredi kartıyla ödemek istediği, araçtaki pos makinesinde yaşanan sorun nedeniyle taksi sürücüsü A.H.D'den IBAN numarası istediği belirlendi.



Daha sonra araçtan inen J.S.S'nin ödemeyi annesinin yapacağını belirttiği, taksi sürücüsünün ise buna olumsuz yanıt vermesinin ardından ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi.



Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan ve hakkında "güveni kötüye kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından işlem başlatılan J.S.S, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.



Savcılıkça ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen J.S.S, adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.