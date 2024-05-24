Üsküdar'da kafede silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

Olay saat 20.10 sıralarında Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kafe meydana geldi.

TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Aralarında husumet bulunan 2 grup barışmak üzere kafede bir araya geldi. Grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 5 YARALI

Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu. Emniyetten yapılan açıklamaya göre çıkan çatışmada Tamer Kazan, Okan Güner ile Veli Hakan Karakaş'ın hayatını kaybettiği bildirildi.