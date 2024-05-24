Üsküdar'da kafede silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

Olay saat 20.10 sıralarında Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kafe meydana geldi.
TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ
Aralarında husumet bulunan 2 grup barışmak üzere kafede bir araya geldi. Grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 ÖLÜ, 5 YARALI
Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu. Emniyetten yapılan açıklamaya göre çıkan çatışmada Tamer Kazan, Okan Güner ile Veli Hakan Karakaş'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı incelemesi sürüyor. Olaya karışan Fikret Ö. ve işletmeci Canpaşa Y.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin çalışmalarıyla olaya karıştığını belirledikleri 7 şüpheliyi yakalandığı, çatışmada yaralanıp tedavisi süren 3 kişinin de hastanede gözaltına alındığı öğrenildi.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Ünalan Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.
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