Üsküdar'da kafede silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

Üsküdar'da barışmak için bir kafede bir araya gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği çatışmada 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Üsküdar'da kafede silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

Olay saat 20.10 sıralarında Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kafe meydana geldi.

TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

Aralarında husumet bulunan 2 grup barışmak üzere kafede bir araya geldi. Grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 5 YARALI

Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu.  Emniyetten yapılan açıklamaya göre çıkan çatışmada Tamer Kazan, Okan Güner ile Veli Hakan Karakaş'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Üsküdar'da kafede silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı - 1

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı incelemesi sürüyor. Olaya karışan Fikret Ö. ve işletmeci Canpaşa Y.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışmalarıyla olaya karıştığını belirledikleri 7 şüpheliyi yakalandığı, çatışmada yaralanıp tedavisi süren 3 kişinin de hastanede gözaltına alındığı öğrenildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Ünalan Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgayla ilgili Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

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