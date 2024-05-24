Usulsüz GDO'lu mısır ithalatı iddiasına valilikten açıklama

Yurt dışından Tekirdağ’a GDO’lu mısırın getirildiği ve Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarında analiz sonuçlarının değiştirilip usulsüz ithalat yapıldığına dair çıkan haberlere ilişkin valilikten açıklama yapıldı.

Usulsüz GDO'lu mısır ithalatı iddiasına valilikten açıklama

Yurt dışından ’a ’lu mısırın getirildiği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü laboratuvarlarında analiz sonuçlarının değiştirilip usulsüz ithalat yapıldığına dair çıkan haberlere ilişkin valilikten yazılı açıklama yapıldı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ilimiz ile ilgili çıkan 'usulsüz ithalat işlemleri' iddiası haberleri ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bünyesinde yaşandığı iddia edilen söz konusu olay ile ilgili kurumlarımızca yapılan tespitlerin Valiliğimize ulaşmasının akabinde, ivedi olarak idari soruşturma yapılmak üzere Bakanlık Müfettişi talep edilmiş ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlık Müfettişleri tarafından titizlikle sürdürülen tahkikatların sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi

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