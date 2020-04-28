Uygulamadan kaçan genci vuran polis tutuklandı

Adana'da dur ihtarına uymayan Suriyeli şüpheliyi uyarı ateşi açarak vuran polis çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

28.04.2020 - 09:52 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 15:03

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Adana'da uygulama sırasında dur ihtarına uymayan Suriyeli bir gencin ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı.

Polis ekipleri devriye görevi sırasında Seyhan ilçesinde Suriye uyruklu Ali H'yi durdurmak istedi. Süphelinin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

Ali H, kovalamaca sırasında polisin silahının ateş alması sonucu vuruldu. Genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Olay sonrası görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınan polis memuru F.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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