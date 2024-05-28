Uygunsuz ses sistemi ve abartı egzoza 7 bin TL ceza

Düzce'de bagaj kısmında, ses sistemi ve kumandalı abartı egzoz beyni olduğu tespit edilen bir araç sürücüsüne 7 bin 129 TL idari para cezası uygulandı. Araç trafikten men edildi.

Uygunsuz ses sistemi ve abartı egzoza 7 bin TL ceza

’de İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekiplerinin denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde modifiyeli araçlara yönelik yapılan denetimde bagaj kısmında, ses sistemi ve kumandalı abartı egzoz beyni olduğu tespit edilen bir araç durduruldu.

Yapılan kontroller sonrasında araç sürücüsüne abartı egzoz ve uygunsuz ses sistemi bulundurmaktan 7 bin 129 TL idari para cezası uygulanırken araçta trafikten men edildiği öğrenildi.

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