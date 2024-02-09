Uysal Altundağ kimdir? Türk Metal Sendikası yeni Başkanı Uysal Altundağ kaç yaşında, nereli?

Uysal Altundağ, 1976 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Kırıkkale’de tamamladı. 1998 yılında Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünü bitirdi.



Öğrencilik yıllarında çeşitli işyerlerinde çalışmaya başlayan Altundağ, Türk Metal Sendikası Genel Merkezi Bilgi İşlem Merkezinde, çalışma hayatını devam ettirdi.



2005 yılında, Kocaeli Gebze’de faaliyet gösteren, bir sanayi işyerinde Pres Operatörü olarak işbaşı yaptı. Çalışma hayatına devam ederken Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “İşletme” bölümünü tamamladı.



2005-2015 yılları arasında yapılan olağan genel kurullarda Türk Metal Sendikası Gebze Dilovası Şubesi başkanlığına seçilerek, dört dönem boyunca Şube Başkanlığı görevini yürüttü.



2009 yılında Türk Metal Sendikası Genel Merkez Disiplin Kurulu Asil Üyeliğine, 2012 yılında Genel Merkez Denetleme Kurulu Asil Üyeliğine, 2015 yılında Genel Mali Sekreterlik görevine, 2019 ve 2023 yıllarında ise Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi ve halen bu görevi yürütmektedir.



Aynı zamanda IndustriAll Avrupa Sendikası’nda da İcra Kurulu Asil üyeliğine devam etmektedir.



Uysal Altundağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.