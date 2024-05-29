Uyuşturucu operasyonlarında 13 tutuklama

Muğla'da zehir tacirlerine karşı düzenlenen operasyonlarda; 3 kilo 250 gram esrar, 20 gram kokain, 19 gram metamfetamin, 14 gram Skunk, 9 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.



14 şüpheli şahıs uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından bir şüpheli hakkında adli makamlarca adli kontrol kararı verilirken 13 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.