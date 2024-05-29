Uyuşturucu operasyonlarında 13 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Milas, Bodrum, Fethiye, Menteşe, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu operasyonlarında 13 tutuklama

'da zehir tacirlerine karşı düzenlenen operasyonlarda; 3 kilo 250 gram esrar, 20 gram kokain, 19 gram metamfetamin, 14 gram Skunk, 9 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

14 şüpheli şahıs ticareti suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından bir şüpheli hakkında adli makamlarca adli kontrol kararı verilirken 13 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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