Uyuşturucu parası isteyen oğlunu av tüfeğiyle vurdu

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hazım E’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Hazım E’nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Baba, eve gelen polislere olayda kullandığı silahla teslim oldu.