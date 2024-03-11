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Uyuşturucu parası isteyen oğlunu av tüfeğiyle vurdu

Adana’da uyuşturucu parası istediği iddia edilen oğluyla tartışan baba, oğlunu av tüfeğiyle öldürdü. T.E. isimli baba, olayda kullandığı silahla polise teslim oldu.

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu av tüfeğiyle vurdu

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’nın Seyhan ilçesinde tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba gözaltına alındı.

Ziyapaşa Mahallesi’ndeki evlerinde T.E. ile uyuşturucu almak için para istediğini öne sürdüğü oğlu Hazım E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada baba T. E, av tüfeğiyle oğluna ateş etti.

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu av tüfeğiyle vurdu - 1

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hazım E’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hazım E’nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baba, eve gelen polislere olayda kullandığı silahla teslim oldu.

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