Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi: 2 tutuklama

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından şüpheli konumda bulunan 2 şahsın üzerinde, eşyalarında ve araçlarında arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 1,63 gram skunk maddesi, 102,68 gram eroin maddesi, 9,49 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca, tabancaya takılı vaziyette 1 adet şarjör, 8 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili Ö.D. ve A.K. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.