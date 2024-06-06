Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi: 2 tutuklama

Bolu’da narkotik polisleri tarafından şüpheli konumda bulunan 2 kişi üzerinde yapılan aramalarda 1,63 gram skunk, 102,68 gram eroin, 9,49 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca, tabancaya takılı vaziyette 1 adet şarjör, 8 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu taciri 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından şüpheli konumda bulunan 2 şahsın üzerinde, eşyalarında ve araçlarında arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 1,63 gram skunk maddesi, 102,68 gram eroin maddesi, 9,49 gram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca, tabancaya takılı vaziyette 1 adet şarjör, 8 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili Ö.D. ve A.K. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hepsi denizin dibinden çıkarıldı: Şişe, sandalye, lastik, kasa

Hepsi denizin dibinden çıkarıldı: Şişe, sandalye, lastik, kasa

Öğretmen Meslek Kanunu'nda değişiklik: Yetersiz olan öğretmenler merkeze çekilecek

Öğretmen Meslek Kanunu'nda değişiklik: Yetersiz olan öğretmenler merkeze çekilecek

İçişleri Bakanlığı’nda güvenlik toplantısı | Bakan Yerlikaya’dan bayram tatili uyarısı

İçişleri Bakanlığı’nda güvenlik toplantısı | Bakan Yerlikaya’dan bayram tatili uyarısı

Mayınlı sınır bölgesinde anız yangını

Mayınlı sınır bölgesinde anız yangını

Kablo hırsızlarına gözaltı

Kablo hırsızlarına gözaltı

Tatvan Belediye Başkanı'na "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı

Tatvan Belediye Başkanı'na "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...