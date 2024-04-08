Uyuşturucu tacirlerine 1 haftada 30 operasyon

Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 30 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 65 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılırken 18 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonlarda narkotik madde, uyuşturucu ve uyarıcı hapların yanı sıra 2 adet tabanca, 3 adet tüfek, 26 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.