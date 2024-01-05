“Uyuşturucuyla mücadele” sayfası kurdu, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Uyuşturucuyla mücadele sayfası kuran G.E.D. isimli kişi, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Tekirdağ polisi, sosyal medyada “İtiraf Çorlu” adı altında, “Çorlu uyuşturucu ve silah ticaretine hayır” sloganı bulunan hesap üzerinden uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişilerin de paylaşıldığını tespit etti.



Polis, uyuşturucu ve silah ticaretine karşı sayfayı kuran G.E.D.’nin daha önceden uyuşturucu suçlarından sabıkası olduğunu ve uyuşturucu satışı yaptığını saptadı.

Polisin düzenlediği operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen G.E.D. ile ondan uyuşturucu aldığı belirlenen 11 şüpheli de yakalandı.



Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4,60 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 sentetik hap, 6,14 gram esrar, 1,08 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız 1 tabanca ve tabancaya ait 19 mermi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, uyuşturucuları sosyal medyadaki sayfanın kurucusu G.E.D.’den aldıklarını söyledikleri öğrenildi. 12 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.