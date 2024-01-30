Uyuz olan çift, hayvanlarda kullanılan kremi sürünce hastanelik oldu

Bursa’da uyuz olan çift, hayvanlarda kullanılan parazit kremini sürcünce hastanelik oldu.



Orhaniye Mahallesi’ndeki Yenişehir Caddesi’nde yaşayan Kamile K. ile eşi Fuat K., vücutlarında kaşıntı olunca, bu bölgelere büyükbaşlarda kullanılan parazit kremi sürdü.



Bir süre sonra kaşıntıları artan ve kusmaya başlayan çift, yakınlarının çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan çiftin yapılan tahlillerinde uyuz hastalığına yakalandıkları tespit edildi.