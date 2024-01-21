Üzerinde uyuşturucu ile yakalandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Karacasu ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre çalışma kapsamında E.C.Ö., Ö.O.Ç., A.A. ve Y.A. isimli 4 şüpheli durduruldu. Şüphelilerin yapılan aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.