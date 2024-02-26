Üzerine kamyon kasası düşen işçi ağır yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir işçinin üzerine kamyon kasası düştü. Ağır yaralanan işçi, arkadaşları tarafından kasa altından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üzerine kamyon kasası düşen işçi ağır yaralandı

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Gebze’de üzerine kamyon kasası düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Barış Mahallesi’nde kamyon kasası ve TIR dorsesi üretimi yapılan bir imalathanede meydana geldi.

Montaj için taşınan tonlarca ağırlıktaki halatları kopan kamyon kasası, işçi Muhittin Y’nin üzerine düştü.

Üzerine kamyon kasası düşen işçi ağır yaralandı - 1

İhbar üzerine bölgeye ekipler gönderilirken; ağır yaralanan işçi, arkadaşları tarafından kasa altından çıkartıldı.

, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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