Üzerine tomruk devrilen kamyon sürücüsü öldü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde üzerine tomruk devrilen kamyon sürücüsü Metin Baltacı (60) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Eskipazar ilçesine bağlı Mermer Mahallesi'nde orman ürünleri fabrikasında meydana geldi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinden yüklediği tomrukları kamyonuyla fabrikaya getiren Metin Baltacı'nın, boşaltma yapıldığı sırada, tomruklardan biri üzerine devrildi.
İşçiler, durumu 112 Acil'e bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontolde Baltacı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Metin Baltacı'nın cansız bedeni Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Karabük
- Türkiye
- Kaza