Üzerine yıldırım düşen gencin boynundaki kolye parçalandı

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Sarıgül köyünde hayvan otlatan Mustafa Can Bilgili ve Yusuf Can isimli iki gencin üzerine yıldırım düştü.



Mahalleliler, olayı fark edip ihbarda bulununca bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baygın haldeki iki arkadaş ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Can Bilgili ve Yusuf Can, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.



İki gün hastanede kalan Bilgili taburcu edilirken, Can’ın boynundaki zincir kolyenin oluşturduğu yara nedeniyle tedavisi devam ediyor.



Lise mezunu olduğunu ve köyünde üniversiteye hazırlandığını söyleyen Yusuf Can, olay anını hatırlamadığını söyledi.



“Gözümü Erzurum'da açtığımda doktorlar müdahale ediyordu. Şemsiye ile boynumdaki zincir kolye parçalanmış, telefonum da arızalanmış.” diyen Can, “Arkadaşım ayaklarındaki ağrı nedeniyle iki gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Boynumdaki zincir derimi yakmış ve izi çıkmış. Tedavim bu nedenle uzadı. Kolyeme ne olduğunu bilmiyorum görenler parçalandığını söylüyor.” şeklinde konuştu.