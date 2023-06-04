Vahit Kirişçi kimdir? Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında ve nereli?

Vahit Kirişçi, sosyal medya birçok kişi tarafından sorgulanan ve merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Eski Tarım ve Orman Bakanı olan Vahit Kirişçi, yeni Kabine'nin belli olmasıyla birlikte görevini İbrahim Yumaklı'ya devretti. Peki, Vahit Kirişçi kimdir? Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında ve nereli?

Vahit Kirişçi kimdir? Eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında ve nereli?

Vahit Kirişçi, 4 Aralık 1960 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

1995'te Doçent, 2001'de Profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22. Dönem Adana Milletvekili ve AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. 4 Mart 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı.

İngilizce bilen Vahit Kirişçi, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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