"Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı" yönetmeliği Resmi Gazete'de

Hukuk Fakültesi mezunlarına yeterlilik şartı getiren "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı" yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı" yönetmeliği Resmi Gazete'de

Yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 2019 sonrası Hukuk Fakültelerine girenler 70 puan almak zorunda. 

Giriş sınavı şartı getiren yasa 2019 yılında çıkarılmıştı. Düzenlemeye ilişkin yönetmelik de çıktı. 24 Ekim 2019 yılından sonra Hukuk Fakültesine kayıt yaptıranlar ve 31 Mart 2024 yılından sonra mezun olanları kapsayacak.

Avukatlık ve Noterlik stajına başlamak isteyenlerle Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına katılmak isteyen mezunların, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavından en az 70 puan alma şartı bulunuyor.

tarafından yapılacak sınavın başvurusu sınavdan en az 15 gün önce Adalet Bakanlığı tarafından duyurulacak.

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