"Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı" yönetmeliği Resmi Gazete'de

Yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 2019 sonrası Hukuk Fakültelerine girenler 70 puan almak zorunda.

Giriş sınavı şartı getiren yasa 2019 yılında çıkarılmıştı. Düzenlemeye ilişkin yönetmelik de çıktı. Sınav 24 Ekim 2019 yılından sonra Hukuk Fakültesine kayıt yaptıranlar ve 31 Mart 2024 yılından sonra mezun olanları kapsayacak.

Avukatlık ve Noterlik stajına başlamak isteyenlerle Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına katılmak isteyen mezunların, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavından en az 70 puan alma şartı bulunuyor.

ÖSYM tarafından yapılacak sınavın başvurusu sınavdan en az 15 gün önce Adalet Bakanlığı tarafından duyurulacak.