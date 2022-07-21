Vakalar artışta | Maske zorunluluğu geri gelir mi?

Corona virüs vakalarında artış sürüyor. Maske takan var ancak takmayanların sayısı çok daha fazla.

Son açıklanan verilere göre yurt genelindeki pozitiflik oranı bir haftada 101 bin 704 arttı. Bazı uzmanlar, Kurban Bayramı sonrasındaki 2 haftanın vaka artışı konusunda kritik olduğu görüşünde. Vaka sayıları hızla tırmanırken merak edilen soru maske zorunluluğunun geri gelip gelmeyeceği.

Aktif vaka sayıları sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de artıyor.

-Almanya, vaka artışının önüne geçmek için maske zorunluluğunun geri geleceğini duyurdu.



-Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde 11 Temmuz'da toplu taşımada maske zorunluluğu yeniden yürürlüğe girdi.

-İran ve Japonya ise salgınında 7'nci dalganın başladığını belirterek, halktan aşı olmalarını ve kalabalık kapalı mekanlarda maske takmaları çağrısında bulundu.

Henüz havaların soğumamasına rağmen yeni varyant bulaş riskini arttıyor. 11-17 Temmuz haftasında 226 bin 532 kişi coronaya yakalanmasıysa bunun en net kanıtı.



8 Eylül 2020'de başlayan maske zorunluluğu, geçtiğimiz mart ayının başında açık havada kalkmış bu kararı da nisan aynının sonunda kalkan kapalı alan yasağı takip etmişti.



Bulaş riskini azaltmanın en etkili ve kolay yoluysa maske. Ancak sokaklarda maskeyi unutanların sayısı çok fazla.

''ZORUNLU OLMASINI BEKLEYEMEYE GEREK YOK''



Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Öğretim Görevlisi ve Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'a göre maske takmanın zorunlu olması beklenmek gerekmiyor.



Kapalı alanlarda maske takmanın şart olduğunu söyleyen Kayıpmaz, ''Kapalı ve kalabalık bir ortama giriyorsanız mutlaka maske takılması tavsiye ediliyor. Çünkü hiçbir varyant maskeden kaçamıyor. Artık bir kısıtlama, kapatmadan öte şöyle bir durumda zaten maskelerimizi yanımızdan ayırmamız gerekiyor'' dedi.

''HATIRLATMA DOZU ELİMİZİ GÜÇLENDİRİR''



Aşıda hatırlatma dozlarının üzerinden de oldukça bir süre geçtiğini belirten Kayıpmaz, ''Böyle bir durumda hatırlatma dozunu olmak bizim elimizi güçlendirecektir'' açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde, maskeye dikkat çekmiş 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin hatırlatma dozunu ihmal etmemesi gerektiğini söylemişti. Koca, ''Özellikle kalabalık ortamlarda maske kullanımına özen gösterilmeli'' demişti.



'KAPALI YERDE MASKESİZLİK RİSK'



Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 2020- 2021’deki gibi tekrar kaotik bir ortama geri dönmeye gerek yok diyerek, ''Kapanma ya da kısıtlamaya gerek yok'' açıklamasında bulundu.



Toplu taşıma ve asansör gibi ortamlara karşı uyarıda bulunan Özlü, bu alanların yüksek riskli olduğunu ve maske kullanımına özen gösterilmesini gerektiğini belirtti.

Özlü; düğün, dernek, nişan, söz, konserler gibi yerlere de dikkat çekti.



''CİDDİ ARTIŞLARLA KARŞILAŞABİLİRİZ''

Uzmanlar özellikle Kurban Bayramı sonrasındaki vaka artışının kritik olduğu görüşünde olduklarını söylüyor.



Bilim Kurulu üyesi Sema Turan, polikliniklere viral semptomlarla başvuran bireylerin yüzde 40'a yakınının pozitif çıktığını açıkladı. Sayının giderek arttığına da dikkat çeken Turan, ''Bayramın ardından önümüzdeki iki hafta çok kritik, ciddi artışlarla karşılaşabiliriz'' diye konuştu.