Vakıfbank personel alımı sınav yerleri nasıl öğrenilir? Vakıfbank personel alımı sınav giriş belgesiyle ilgili bilgiler

SINAVDA GEREKLİ BELGELER



Yazılı sınava katılacak adaylar sınava girebilmek için; Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, üzerinde silinti, kazıntı veya değişiklik yapılmamış, tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte fotoğraflı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya üzerinde T.C. kimlik numarası

bulunan sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olan pasaport veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli geçici kimlik

belgesini, Avukat Kimlik Belgesini ibraz etmek zorundadır.



Bunların dışında hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.

Belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.