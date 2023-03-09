Vakıfbank personel alımı sınav yerleri nasıl öğrenilir? Vakıfbank personel alımı sınav giriş belgesiyle ilgili bilgiler

Vakıfbank'ta istihdam edilmek üzere; müfettiş yardımcısı, BT müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı ve memur alımı yapılacağı duyurulmuştu. 19 Şubat'ta tarihinde yapılacak olan ancak 11 ilin etkilendiği depremler nedeniyle ertelenen sınavların 19 Mart'ta yapılması kararlaştırıldı. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav yerlerine çevrildi. Peki, Vakıfbank personel alımı sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Vakıfbank personel alımı sınav yerleri nasıl öğrenilir? Vakıfbank personel alımı sınav giriş belgesiyle ilgili bilgiler

memurluk ve personel alımı sınavının yaklaşmasıyla birlikte adaylar, gerekli belgeler üzerine araştırma yapmaya başladı. Adayların sınav anında yanlarında bulundurması gereken belgelerden biri de sınav giriş belgesi. 

Sınava başvurusu kabul edilen adaylar, İstanbul Üniversitesi’nin https://vakifbank.istanbul.edu.tr internet sitesinden “ Giriş Belgesi”ni alabileceklerdir.

SINAV SÜRESİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilecektir. Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içerisinde ise sınav salonundan çıkılmayacaktır.


Vakıfbank personel alımı sınav yerleri nasıl öğrenilir? Vakıfbank personel alımı sınav giriş belgesiyle ilgili bilgiler - 1

SINAVDA GEREKLİ BELGELER

Yazılı sınava katılacak adaylar sınava girebilmek için; Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, üzerinde silinti, kazıntı veya değişiklik yapılmamış, tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte fotoğraflı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya üzerinde T.C. kimlik numarası
bulunan sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olan pasaport veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli geçici kimlik
belgesini, Avukat Kimlik Belgesini ibraz etmek zorundadır.

Bunların dışında hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.
Belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

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