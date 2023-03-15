Vakıfbank personel alımı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

SINAV DUYURUSU



Banka'nın resmi adresinden yapılan açıklamada; "Yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle, 19 Şubat'ta yapılması planlanan Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur Giriş Sınavı 19 Mart 2023 Pazar günü saat 10:00'da tek oturum şeklinde yapılacaktır.



Malatya sınav merkezleri arasından çıkarılmış olup, Şanlıurfa, Mersin, Elazığ, Mardin ve Batman yeni sınav merkezleri olarak eklenmiştir.