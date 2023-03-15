Vakıfbank personel alımı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Vakıfbank personel alımı sınavıyla ilgili açıklamayı geçtiğimiz günlerde yaptı. "Sınav Hakkında Önemli Duyuru!" başlıklı duyuruyla sınav tarihi ve saatiyle ilgili merak edilenlere açıklık getirildi.Vakıfbank personel alımı sınavı 19 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.
SINAV DUYURUSU
Banka'nın resmi adresinden yapılan açıklamada; "Yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle, 19 Şubat'ta yapılması planlanan Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur Giriş Sınavı 19 Mart 2023 Pazar günü saat 10:00'da tek oturum şeklinde yapılacaktır.
Malatya sınav merkezleri arasından çıkarılmış olup, Şanlıurfa, Mersin, Elazığ, Mardin ve Batman yeni sınav merkezleri olarak eklenmiştir.