Vakıfbank personel - memur alımı sınavı ertelendi mi? Sınav tarihiyle ilgili duyuru yapıldı

Vakıfbank sınavlarının 19 Şubat tarihlerinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Van illerinde yapılacağı duyurulmuştu.

ERTELENDİĞİ DUYURULDU

Banka 10 ilde yıkıcı sonuçlara neden olan Kahramanmaraş depremi ardından yeni bir açıklama yaptı ve sınavların ertelendiği bilgisini verdi.

DİJİTAL KANALLARDAN DUYURULACAK

Vafıkbank'ın resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle, 19 Şubat'ta yapılması planlanan Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur Giriş Sınavı ertelenmiştir. Sınav tarihi ile ilgili bilgilendirme, daha sonra dijital kanallardan yapılacaktır." denildi.