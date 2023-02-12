Vakıfbank personel - memur alımı sınavı ertelendi mi? Sınav tarihiyle ilgili duyuru yapıldı

Vakıfbank geçtiğimiz haftalarda memur ve farklı branşlarda banka personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuruların ardından 19 Şubat 2023 tarihinde personel alımı sınavı gerçekleştirilecekti ancak Türkiye'yi derinden yaralayan Kahramanmaraş depremi ardından "erteleme" soruları gündeme geldi. Peki, Vakıfbank sınavı ertelendi mi?

Vakıfbank personel - memur alımı sınavı ertelendi mi? Sınav tarihiyle ilgili duyuru yapıldı

sınavlarının 19 Şubat tarihlerinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Van illerinde yapılacağı duyurulmuştu.

ERTELENDİĞİ DUYURULDU

Banka 10 ilde yıkıcı sonuçlara neden olan Kahramanmaraş depremi ardından yeni bir açıklama yaptı ve sınavların ertelendiği bilgisini verdi. 

Vakıfbank personel - memur alımı sınavı ertelendi mi? Sınav tarihiyle ilgili duyuru yapıldı - 1

DİJİTAL KANALLARDAN DUYURULACAK

Vafıkbank'ın resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle, 19 Şubat'ta yapılması planlanan Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur Giriş Sınavı ertelenmiştir. tarihi ile ilgili bilgilendirme, daha sonra dijital kanallardan yapılacaktır." denildi.

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