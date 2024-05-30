Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğünce mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, temizlik görevlisi ve şoför olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapılacak.



Başvurular e-Devlet'te Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden 9 Haziran'a kadar yapılabilecek. İşe alım için şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek.



Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.



BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sonuçlarının, 9 Haziran'daki son başvuru tarihinden sonra ilan edilmesi bekleniyor.



Sonuçların, başvuruların ardından 15 gün geçince açıklanacağı tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.