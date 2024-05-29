Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor! İşte VGM personel alımı başvuru şartları

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2024 yılı için 122 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından personel alımına dair başvuru şartları ve tarihler merak konusu oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 122 sözleşmeli personel alımı branşları da belli oldu. Peki, Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları neler?

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor! İşte VGM personel alımı başvuru şartları

Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel istidam edecek.

ALIMLAR HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?

VGM sözlü sınavla; mühendis, sosyal çalışmacı ve koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacak.

Öte yandan sözlü sınav olmadan büro personeli, avukat ve destek personeli alımı da olacak.

VGM Yapılacak Meslekler ise şu şekilde;

Büro Personeli, Avukat, Mühendis (Elektrik), Mühendis (Harita), Mühendis (Makina), Mühendis (İnşaat), Sosyal Çalışmacı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli

VGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvurular, 29 Mayıs-9 Haziran 2024 tarihileri arasında yapılacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Vatandaşlar, e-Devlet aracılığıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü İşe Alım ve Kariyer Kapısı web sitesi https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden başvuru yapabilir.

BAŞVURU ŞARTLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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