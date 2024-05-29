Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor! İşte VGM personel alımı başvuru şartları

Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel istidam edecek.



ALIMLAR HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?



VGM sözlü sınavla; mühendis, sosyal çalışmacı ve koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacak.



Öte yandan sözlü sınav olmadan büro personeli, avukat ve destek personeli alımı da olacak.



VGM Personel Alımı Yapılacak Meslekler ise şu şekilde;



Büro Personeli, Avukat, Mühendis (Elektrik), Mühendis (Harita), Mühendis (Makina), Mühendis (İnşaat), Sosyal Çalışmacı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli



VGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?



Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvurular, 29 Mayıs-9 Haziran 2024 tarihileri arasında yapılacak.



PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI



Vatandaşlar, e-Devlet aracılığıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü İşe Alım ve Kariyer Kapısı web sitesi https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden başvuru yapabilir.



BAŞVURU ŞARTLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN



