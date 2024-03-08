Valizinde 22 kilogram esrar bulunan yolcu tutuklandı

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki valizinde 22 kilogram esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı.

Valizinde 22 kilogram esrar bulunan yolcu tutuklandı

'da polis ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Dedektör köpeğin tepki verdiği valizde yapılan incelemede, 22 kilogram ele geçirildi.

Valizin sahibi Mehmet K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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