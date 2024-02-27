Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan otobüste, valizinden 11 kilo 650 gram uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı.

Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı

'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmada, otoyolda oluşturulan uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüsün bagajı da hassas burunlu narkotik köpeğiyle detaylıca arandı.

Köpeğin tepki verdiği valizde, streç filmlere sarılı paketler halinde 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.

'' veya uyarıcı madde imal ve ticareti'' suçundan gözaltına alınan yolcu Süleyman T. (41) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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