Van 600 bin turist bekliyor | Yılbaşı gecesi için otellerde yer kalmadı

Van’a komşu İran’dan alışveriş yapmak için gelen turistlerin sayısı, her geçen artıyor. İranlı turistler, her yılbaşı olduğu gibi, bu yıl da eğlenmek için Van’ı tercih etti.



İran’dan 3 günlük yeni yıl tatili için gelecek olan turistler, günler öncesinden otellere rezervasyon yaptırmaya başladı.



Yeni yıl öncesi otellerin rezervasyonları yüzde 100’e ulaşırken, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, son 11 ayda Kapıköy Sınır Kapısı’ndan kente 554 bin turistin kente giriş yaptığını söyledi.

600 BİN TURİST BEKLENİYOR



Kapıköy Gümrük Kapısı’nın Van’a 100 kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyleyen Çeliktaş, yeniyıl tatili için 600 bin turistin kente gelmesini beklediklerini söyledi.



“İlimizin geçim kaynağı yüzde 63 oranında turizm endeksli. Bu oranın önümüzdeki yıl daha da yükseleceğini umut ediyoruz.” diyen Çeliktaş, “İranlı turistlerin gelişi ile Van ili olarak ülkemizin ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Bu anlamda çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı. “REZERVASYONLARIMIZ TAMAMEN DOLDU”



Kentteki otel sahiplerinden Yunus Yüksel ise İranlı turistlerin, Van esnafına büyük katkısı olduğunu söyledi.



Yeni yıla 1 aydan fazla bir süre olmasına rağmen, otellerinde yer kalmadığını anlatan Yüksel, “Yeni yıl için 3 gece, 4 gün konaklayacaklar. Ondan sonra da ülkelerine dönecekler. Bu sene turist yoğunluğu çok iyiydi.” dedi.