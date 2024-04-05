Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a İl Seçim Kurulu tarafından mazbatası verildi.

Zeydan, mazbatasını beraberindeki partililerle Van Adalet Sarayı'na giderek teslim aldı.

Adliye çıkışında açıklama yapan Abdullah Zeydan, seçim sonuçlarının hayırlı hizmetler üretmeye vesile olmasını diledi.



Vanlılara teşekkür eden Zeydan, "Sorumluluklarımız var. Halkımıza layık hizmetler üretme zamanıdır." dedi.



Zeydan, "Bugünden itibaren, belediye meclisimiz, kentimizin bütün dinamikleri, sivil toplum kuruluşlarıyla kentimizin bütün sorunlarına bir an önce çözüm bulma ve halkımıza hak ettiği hizmetleri sunabilmek için çalışacağız. Bütün yurttaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Van'da en çok oyu alan Abdullah Zeydan hakkındaki memnu hakların iadesi kararı mahkeme tarafından kaldırılmış, bunun üzerine Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle Zeydan'a mazbatasını vermemişti.

Yüksek Seçim Kurulu, DEM Parti'nin itirazını haklı bularak mazbatanın Zeydan'a verilmesine hükmetmişti.