Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Van hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Van hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 4 Haziran 2024 Salı Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

22

/

11

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

22

/

11

Pazartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

25

/

11

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

12

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

12

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