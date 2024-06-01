Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Van İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Van hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Van hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 4 Haziran 2024 Salı Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
22/
11
Yarın
22/
11
Pazartesi
25/
11
Salı
25/
12
Çarşamba
25/
12
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