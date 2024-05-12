Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Van için hava durumu bugün nedir? Van için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Van için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Van yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Van için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024
Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. Yarın için Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. 17 Mayıs 2024 Cuma Van hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Van hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. 19 Mayıs 2024 Pazar Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

15

/

4

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

17

/

6

Cuma

Yağmurlu
Yağmurlu

17

/

6

Cumartesi

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

19

/

8

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

6

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