Van Hava Durumu | Van İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Van için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Van İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Van hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. Yarın için Van hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. 17 Mayıs 2024 Cuma Van hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Van hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. 19 Mayıs 2024 Pazar Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°.