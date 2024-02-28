Van'da 113 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda son 1 haftada düzenlenen 23 ayrı operasyon ve denetimde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 113 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 organizatör yakalandı.



Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.