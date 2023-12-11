Van'da 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda toplamda 161 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.



Operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 128 kilo 500 gram eroin, 19 kilogram skunk, 14 kilogram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır." denildi.