Van'da 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 

Operasyonda toplamda 161 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

hakkında yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 128 kilo 500 gram eroin, 19 kilogram skunk, 14 kilogram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır." denildi.

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