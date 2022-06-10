Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.02'de Van'ın Tuşba ilçesinde 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Depremin 6,95 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Ekiplerimiz olay anından hemen sonra ilgili bölgede çalışmaya başladı. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor" dedi.

İlçede 7 Haziran'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.