Van’da 68 araç trafikten men edildi

Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 68 araç trafikten men edildi.

Van’da 68 araç trafikten men edildi

Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 20 - 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bin 501 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 188 okul/işçi servis aracı şoförüne trafik güvenliği eğitimi verildi. 12 bin 223 araç kontrol edildi, 417 sürücü ve araca 964 bin 717 TL idari para cezası uygulandı, 68 araç trafikten men edildi. 79 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 150 bin 16 TL TİPCK tutanağı tanzim edildi.” denildi.

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