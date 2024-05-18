Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada 11 asker yaralandı. Durumu ağır olan 6 asker hastaneye sevk edildi.

Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezarında, sabah saatlerinde devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi.

Kazada 11 asker yaralandı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 ASKERİN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan 6 asker, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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