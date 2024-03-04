Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 26 Şubat-3 Mart'ta belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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