Van'da hasta için ambulans helikopter havalandı

Van'da 53 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.

Van'da hasta için ambulans helikopter havalandı

'ın Bahçesaray ilçesinde 53 yaşındaki hasta, helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi gören hastanın Van'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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