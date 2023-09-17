Van'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 30 yaralı

Van'dan Gaziantep'e giden otobüs şarampole yuvarlandı. Göçmenleri taşıyan otobüste 5 göçmen öldü, 30 kişi yaralandı.
Kaza, Edremit ilçesi Gürpınar yolu üzerinde oldu. Otobüs, göçmenleri Van'daki Geri Gönderme Merkezi'nden Gaziantep'e taşıyordu.
Otobüs şoförü virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç şarampole yuvarlandı, 5 göçmen yaşamını yitirdi. 7 emniyet görevlisi, 2 şoför ve 21 göçmen de yaralandı.
Van Valiliği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Trafik Kazası
- Van