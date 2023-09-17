Van'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 30 yaralı

Van'da göçmenleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Van'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 30 yaralı

'dan Gaziantep'e giden otobüs şarampole yuvarlandı. Göçmenleri taşıyan otobüste 5 göçmen öldü, 30 kişi yaralandı.

Kaza, Edremit ilçesi Gürpınar yolu üzerinde oldu. Otobüs, göçmenleri Van'daki Geri Gönderme Merkezi'nden Gaziantep'e taşıyordu.

Van'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 30 yaralı - 1

Otobüs şoförü virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç şarampole yuvarlandı, 5 göçmen yaşamını yitirdi. 7 emniyet görevlisi, 2 şoför ve 21 göçmen de yaralandı.

Van Valiliği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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