Van'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 30 yaralı

Otobüs şoförü virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Araç şarampole yuvarlandı, 5 göçmen yaşamını yitirdi. 7 emniyet görevlisi, 2 şoför ve 21 göçmen de yaralandı.



Van Valiliği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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