Van'da milyonluk trüf mantarı operasyonu

Van'da trüf mantarı kaçırmaya çalışan 4 İranlı yakalandı. Zanlıların valizlerinde, piyasa değeri 1 milyon lirayı geçen trüf mantarı bulundu.



İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na giden İran uyruklu 4 kişi, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.

Zanlıların valizlerinde 83 kilo 300 gram trüf mantarı bulundu. Zanlılar, toplanması ve ticareti izne bağlı olan mantarı kaçak yollarla satmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ele geçirilen trüf mantarının piyasa değerinin 1 milyon 170 bin lira olduğu kilosunun ise 14 bin liradan satıldığı öğrenildi.