Van'da polis aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Van-Hakkari kara yolunda, özel harekat ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlandığı kazada 2 polis memuru hafif yaralandı.

Van'da polis aracı kaza yaptı: 2 yaralı

istikametinden Başkale yönüne doğru seyir halindeki özel harekat ekip aracı, Van-Hakkari kara yolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzelsu Mahallesi yakınlarındaki Güzeldere Geçidi'nde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

Saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başkale ilçesindeki devlet hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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