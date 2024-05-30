Van'da polis aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Van istikametinden Başkale yönüne doğru seyir halindeki özel harekat ekip aracı, Van-Hakkari kara yolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzelsu Mahallesi yakınlarındaki Güzeldere Geçidi'nde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.
Saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başkale ilçesindeki devlet hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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