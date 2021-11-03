Van'da sağanak sele neden oldu: Ev ve ahırları su bastı

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan sağanak, kırsal Ziyaret Mahallesi ile Abdal mezrasında sele neden oldu. Ev ve ahırları su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

Haberler - DHA 03.11.2021 - 15:59

Van'da sağanak sele neden oldu: Ev ve ahırları su bastı

Erciş'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmur nedeniyle ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Ziyaret Mahallesi ile Abdal mezrasında sel oluştu. Mahalle ve mezrada ev ve ahırları su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

Mahallede oturan vatandaşlardan Gürkan Demir, hayvanlarını ahırlardan son anda çıkardıklarını belirterek, "Hayvanlarımız için biriktirdiğimiz yoncalarımız sele kapıldı. Yollarımız zarar gördü, evlerimizi su bastı. Öğrencilerimiz okuldan çıkamadı" dedi.

Bölgede yağmur devam ederken, jandarma ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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