Van'da trafik kazası: 3 yaralı

Halilağa Mahallesi Şavurlar Camisi civarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin bilinmeyen bir nedenlerle duvara çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si ambulansa hastaneye kaldırılırken, hafif yaralı olan çocuk ise olay yerinde kalarak yakınlarını bekledi.

Kaza yapan otomobilde gaz sızıntısından dolayı itfaiye ekipleri olası bir patlamaya karşı gaz akışını kesip otomobilin motoruna köpüklü su sıktı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.