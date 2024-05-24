Van'da Türkiye’nin en zehirli yılanı görüldü

Van’ın İpekyolu ilçesi sınırlarındaki Erek Dağı’nda Türkiye’nin en zehirli yılanlarından redde engerek yılanı görüntülendi.

Van'da Türkiye’nin en zehirli yılanı görüldü

İpekyolu ilçesinde 3 bin 204 metre yüksekliğiyle ’ın ikinci yüksek doruğu olan Erek Dağı’nda redde engerek yılını görüntülendi.

Dağda gezerken ’nin en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanını görüntüleyen Doğa Fotoğrafçısı Ferzende Coşar, “Nadiren türüne rastlanan radde engerek yılanı, daha önce Hakkari ve Ağrı’da görülmüştü." dedi.

Van’da daha önce hiç görülmediğini ifade eden Coşar, "Bu tür yılan hemen hemen en zehirli türlerden birisidir. Doğa fotoğrafçısı arkadaşlarıma sesleniyorum, siz de nadiren bulunan bu hayvan türüne denk gelebilirsiz. Lütfen dikkatli olun." diye konuştu.

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