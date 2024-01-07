Vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? (7 Ocak iptal edilen vapur seferleri)

Vapur seferleri iptal edildi? Sorusunun yanıtı, İstanbul içinde vapur yolculuğu yapacak olan vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle, Şehir Hatları AŞ birçok vapur seferinin iptal edildiğini belirtti. Peki, vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? İşte 7 Ocak tarihli iptal edilen vapur seferleri.

Vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? (7 Ocak iptal edilen vapur seferleri)

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi. Peki, vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? İşte 7 Ocak tarihli iptal edilen vapur seferleri.

HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak.

Vapur seferleri iptal mi, hangi vapur hatları iptal edildi? (7 Ocak iptal edilen vapur seferleri) - 1

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

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