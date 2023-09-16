Vapurda yolcu, bir başka yolcunun saçını yaktı: O anlar kamerada

İstanbul'da vapurda bir adam, başka bir yolcunun saçlarını yaktı. Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Vapurda yolcu, bir başka yolcunun saçını yaktı: O anlar kamerada

Olay, gündüz saatlerinde 'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan bir vapurda yaşandı.

İddiaya göre, aynı vapura binen iki yolcudan arka tarafta oturan yolcu, ayağa kalkarak ön koltukta oturan saçları uzun bir yolcunun saçlarını çakmakla yakmaya başladı.

Saçlarının yandığını gören genç, saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı.

İki yolcu arasında yaşanan yumruklu vapurun içindeki güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, kavga vapurdaki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...