Varna'da Türkiye-AB zirvesi

İlişkili Haberler AB ile Türkiye arasında kritik görüşme

Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri açısından bugün kritik bir gün.

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın Varna kenti, Türkiye- AB zirvesine ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çalışma yemeğinde Euxinograd Sarayı'nda bir araya geldi.



Görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı. Liderlerin açıklamalarından satır başları;

(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Varna'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. AB ile ilişkilerde zorlu bir dönemi geride bırakmayı umuyoruz. Göçle ilgili sorumluluklarımızı fazlasıyla yerine getirdik.

Vize serbestisi için AB adımını bir an önce atmalı. Teröre karşı mücadelemiz aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği için. Terör operasyonları gerekli olduğu sürece devam edecektir.

AB'yi Kıbrıs konusunda hakkaniyetli olmayı çağırıyoruz. AB'den beklentilerimizi yazılı olarak ilettik. Gelin istikrar için birlikte çalışalım.

Afrin'de insanlar yavaş yavaş topraklarına dönüyor. Afrin'de teröristlere silahları ortaklarımızın vermesi manidardır.

(AB Konseyi Başkanı Donald Tusk) Türkiye'nin göçmenler konusundaki çabalarını takdir ediyoruz. Kıbrıs kendi kaynaklarını araştırma hakkına sahiptir. Türkiye'ye Afrin harekatıyla ilgili çekincelerimizi ilettik.



Türkiye'nin darbe girişimi sırasındaki olaylardan büyük zarar gördüğünü biliyoruz.

(AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker) Bizi birleştiren hususlara değinmeliyiz. Aslında ortak çıkarlara ve ortak zorluklara sahibiz ve bunlara birlikte cevap bulmalıyız. Güvenlik konularıyla ilgili olarak jeostratejik çıkarlara sahibiz. Müzakerelerin devam edeceğinin garantörüyüm. 15 Temmuz darbe girişimi kabul edilemezdir.

(Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov) Haziran sonuna kadar kaydettiğimiz gelişmelere göre tekrar bir araya geleceğiz.

KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ GÖRÜŞME



Zirveye Varna'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir görüşme yaptı.



Euxinograd Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.

