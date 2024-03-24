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Varto’da kara teslim oldu: Köy yolları ulaşıma kapandı

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Varto’da kara teslim oldu: Köy yolları ulaşıma kapandı

Varto ilçesinde etkili olan kar yağışının fırtınaya dönüşmesiyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklığının eksilere düştüğü ilçe merkezinde kar kalınlığı ise 10 santimetreyi buldu.

İlçe Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde bulunan köylerde fırtınanın etkili olması nedeniyle yaklaşık 20 köy ve mezranın yolunun kapandığı ve kar yağışının dinmesinin ardında yol açma çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.

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