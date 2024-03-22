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Vatandaşların kişisel verilerini satanlara operasyon: 13 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlara ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medyada satışa çıkaranlara yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonlarda 13 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Vatandaşların kişisel verilerini satanlara operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Vatandaşlara ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medyada satışa çıkaranlara yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul merkezli Ankara, Mardin, İzmir, Sinop, Tokat, Hatay, Antalya, Diyarbakır ve Adana’da gerçekleştirilen “Sibergöz-29” operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz.” dedi.

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