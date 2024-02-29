Vedat Özdemiroğlu kimdir?

Vedat Özdemiroğlu 7 Kasım 1968’de Ankara’da dünyaya geldi. İ.Ü. İletişim Fakültesi mezunu. 1987’de başladığı yazarlığa Gırgır, Fırt ve Çarşaf dergilerinde yayımlanan notları ve kısa öyküleriyle başladı. Daha sonra sırasıyla Leman ve Fermuar'a geçti.



2000'li yılların sonunda Kanaltürk televizyonunda Türkçe Sözlü Hafif Komik adlı bir talk-show sundu. Manga'nın popüler kültürü eleştiren "Dünyanın Sonuna Doğmuşum" klibinde başrol oynadı.



Vedat Özdemiroğlu, günümüzde Uykusuz'da kurulduğundan beri yazarlık yapmaktadır. 2007 yılından beri çeşitli gösterilerle güldürmen olarak sahne almakta, 2011-2012 tiyatro sezonundan beri ise Sıraselviler'deki Lush Kabare'de 80 Dakkada Cümle Âlem adlı gösterisini sergilemektedir. Fanatik Beşiktaş taraftarıdır.